La version 4.0.0 du langage R pour le calcul statistique a été publiée, avec des modifications de la syntaxe du langage ainsi que des fonctionnalités relatives à la vérification des erreurs et aux vecteurs longs. La mise à niveau a été publiée le 24 avril.



A propos de R, qui s'est classé à la 17ème place





Il faut noter que le langage R a pris de l'ampleur avec l'essor de la science des données et de l'apprentissage automatique. Le journal de changements est assez long, en voici quelques-uns :

Les données de chaîne importées ne sont plus converties en facteurs. L'option stringsAsFactors, qui depuis la création de R est par défaut sur TRUE pour convertir les données de chaîne importées en objets factoriels, est désormais sur FALSE . Cette valeur par défaut était probablement la plus grande pierre d'achoppement pour les utilisateurs précédents de R: elle rendait la modélisation statistique un peu plus facile et utilisait un peu moins de mémoire, mais au détriment d’un comportement quelque peu confus sur les données que vous pensiez probablement être des chaînes ordinaires. Cette modification a rompu la compatibilité descendante de nombreux packages (principalement mis à jour maintenant sur CRAN) et affecte probablement vos propres scripts, sauf si vous avez été diligent quant à l'inclusion de déclarations de chaînes explicites AsFactors dans vos appels de fonction d'importation.

assertError ( ) et assertWarning ( ) dans les outils de package peuvent désormais rechercher des classes d'erreur ou d'avertissement spécifiques via les nouvelles classes facultatives de second argument.

Télécharger les binaires (Windows, macOS, Linux)



Source :



Et vous ?



Avez-vous déjà développé en R ? A quel titre (personnel, en entreprise, durant votre parcours scolaire) ?

Que pensez-vous de ce langage ?

